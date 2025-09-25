ترمب: أردوغان لديه نفوذ واسع في منطقة الشرق الأوسط ونحن قريبون من التوصل لصفقة في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن واشنطن تقترب من التوصل لصفقة في غزة. وقال إن أردوغان لديه نفوذ واسع في منطقة الشرق الأوسط.



في سلسلة تصريحات عاجلة، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن تطورات ملموسة في الجهود المبذولة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن ثقته بأن الحل بات قريبًا.



ووصف ترمب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يتمتع بنفوذ واسع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن التعاون معه سيكون محورياً لتحقيق السلام. وقال: "أردوغان لديه نفوذ كبير في المنطقة، وسنعمل معاً على إيجاد حلول مستدامة لتحقيق الاستقرار".وكشف ترمب عن عقد اجتماع "ممتاز" مع قادة من منطقة الشرق الأوسط، حيث تم بحث الأوضاع في قطاع غزة بشكل معمق. وأشار إلى أن الاجتماع أسفر عن تقارب كبير بين الأطراف المعنية، قائلا: "أصبحنا قريبين جدا من التوصل لصفقة قد تكون حلا شاملا للأزمة".وأكد ترمب أن العديد من الأمور الحاسمة تمت مناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها خلال الاجتماع مع قادة المنطقة. وأوضح أنه سيلتقي قريباً مع الجانب الإسرائيلي لبحث الخطوات التالية، مضيفاً: "الجميع يعمل بجد للوصول إلى اتفاق تاريخي، ونحن متفائلون بالنتائج".وشدد ترمب على ضرورة الإسراع في إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، مطالبا بإطلاقهم "دفعة واحدة" بدلا من الإفراج عنهم على دفعات. واعتبر هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الثقة بين الأطراف وتحقيق انفراجة في المفاوضات.