Babnet   Latest update 17:22 Tunis

ترمب: أردوغان لديه نفوذ واسع في منطقة الشرق الأوسط ونحن قريبون من التوصل لصفقة في غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d568b806c962.53836952_qmielgkfphojn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 17:03 قراءة: 1 د, 15 ث
      
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن واشنطن تقترب من التوصل لصفقة في غزة. وقال إن أردوغان لديه نفوذ واسع في منطقة الشرق الأوسط.

في سلسلة تصريحات عاجلة، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن تطورات ملموسة في الجهود المبذولة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن ثقته بأن الحل بات قريبًا.



ووصف ترمب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يتمتع بنفوذ واسع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن التعاون معه سيكون محورياً لتحقيق السلام. وقال: "أردوغان لديه نفوذ كبير في المنطقة، وسنعمل معاً على إيجاد حلول مستدامة لتحقيق الاستقرار".

وكشف ترمب عن عقد اجتماع "ممتاز" مع قادة من منطقة الشرق الأوسط، حيث تم بحث الأوضاع في قطاع غزة بشكل معمق. وأشار إلى أن الاجتماع أسفر عن تقارب كبير بين الأطراف المعنية، قائلا: "أصبحنا قريبين جدا من التوصل لصفقة قد تكون حلا شاملا للأزمة".

وأكد ترمب أن العديد من الأمور الحاسمة تمت مناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها خلال الاجتماع مع قادة المنطقة. وأوضح أنه سيلتقي قريباً مع الجانب الإسرائيلي لبحث الخطوات التالية، مضيفاً: "الجميع يعمل بجد للوصول إلى اتفاق تاريخي، ونحن متفائلون بالنتائج".

وشدد ترمب على ضرورة الإسراع في إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، مطالبا بإطلاقهم "دفعة واحدة" بدلا من الإفراج عنهم على دفعات. واعتبر هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الثقة بين الأطراف وتحقيق انفراجة في المفاوضات.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315466


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 سبتمبر 2025 | 3 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet27°
26° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-20
30°-22
28°-22
27°-21
28°-21
  • Avoirs en devises
    24869,8

  • (24/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41989 DT        1$ =2,90295 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/09)   1236,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    