غوتيريش: "أهوال غزة تقترب من عامها الثالث والبشرية دخلت عصرا قاسيا"

وكالات - وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيرا قويا لقادة العالم، مؤكدا أن الإنسانية دخلت عصرا قاسيا من الاضطرابات والمعاناة، في ظل انهيار ركائز السلام وتآكل المبادئ التي قامت عليها المنظمة الأممية قبل 80 عاما.



وقال غوتيريش، خلال افتتاح الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما تتم مناقشته اليوم هو "مسألة حياة أو موت لملايين البشر"، مرسما صورة قاتمة للوضع العالمي.



مأساة غزة



أزمات أخرى وتحذير من الفوضى



دعوة للاستثمار في الأمم المتحدة



توقف الأمين العام مطولا عند الوضع في، مشيرا إلى أن أهوال الحرب تقترب من عامها الثالث، واصفا حجم الموت والدمار هناك بأنه "يتجاوز أي صراع آخر".وأكد أن، لافتا إلى أن المجاعة باتت واقعا في غزة رغم التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي شدد على ضرورة تنفيذها فورا.وأضاف غوتيريش أن، محذرا من أن أسس السلام تتداعى تحت وطأة الإفلات من العقاب، وانعدام المساواة واللامبالاة الدولية.وأشار الأمين العام أيضا إلى الوضع في، حيث يواجه المدنيون القتل والجوع والتكميم، لافتا إلى أن "بلدانا تتصرف وكأن القواعد لا تُطبق عليها، فيما يُعامل بشر وكأنهم أقل من البشر".وحذر غوتيريش من أنويشكل "سرقة لمستقبل عدد أكبر"، في انتقاد غير مباشر لسياسات الولايات المتحدة بعد خفض مساهماتها في المؤسسات الدولية.كما نبه إلى المخاطر المتنامية المرتبطة بانتشار الأسلحة النووية، قائلا إن "الخروج عن القانون عدوى تقود إلى الفوضى وتسرّع الإرهاب".وختم غوتيريش كلمته بدعوة قادة العالم إلى، مضيفا: