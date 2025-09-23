Babnet   Latest update 17:16 Tunis

غوتيريش: "أهوال غزة تقترب من عامها الثالث والبشرية دخلت عصرا قاسيا"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d2bbeeb947f8.10615356_pheminqofkgjl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 23 Septembre 2025 - 16:10
      
وكالات - وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيرا قويا لقادة العالم، مؤكدا أن الإنسانية دخلت عصرا قاسيا من الاضطرابات والمعاناة، في ظل انهيار ركائز السلام وتآكل المبادئ التي قامت عليها المنظمة الأممية قبل 80 عاما.

وقال غوتيريش، خلال افتتاح الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما تتم مناقشته اليوم هو "مسألة حياة أو موت لملايين البشر"، مرسما صورة قاتمة للوضع العالمي.



مأساة غزة

توقف الأمين العام مطولا عند الوضع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن أهوال الحرب تقترب من عامها الثالث، واصفا حجم الموت والدمار هناك بأنه "يتجاوز أي صراع آخر".

وأكد أن "لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني أو التدمير الممنهج لمقدرات حياته"، لافتا إلى أن المجاعة باتت واقعا في غزة رغم التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي شدد على ضرورة تنفيذها فورا.

وأضاف غوتيريش أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتين، محذرا من أن أسس السلام تتداعى تحت وطأة الإفلات من العقاب، وانعدام المساواة واللامبالاة الدولية.

أزمات أخرى وتحذير من الفوضى

وأشار الأمين العام أيضا إلى الوضع في السودان، حيث يواجه المدنيون القتل والجوع والتكميم، لافتا إلى أن "بلدانا تتصرف وكأن القواعد لا تُطبق عليها، فيما يُعامل بشر وكأنهم أقل من البشر".

وحذر غوتيريش من أن خفض الدعم المالي للمساعدات الإنسانية والتنموية يحكم بالإعدام على كثيرين ويشكل "سرقة لمستقبل عدد أكبر"، في انتقاد غير مباشر لسياسات الولايات المتحدة بعد خفض مساهماتها في المؤسسات الدولية.

كما نبه إلى المخاطر المتنامية المرتبطة بانتشار الأسلحة النووية، قائلا إن "الخروج عن القانون عدوى تقود إلى الفوضى وتسرّع الإرهاب".

دعوة للاستثمار في الأمم المتحدة

وختم غوتيريش كلمته بدعوة قادة العالم إلى "اختيار الاستثمار في الأمم المتحدة"، مضيفا: "يجب ألا نختار الاستسلام، وهذا هو وعدي لكم من أجل السلام والعدالة والإنسانية".


