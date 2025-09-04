Babnet   Latest update 21:26 Tunis

"بيلد": استياء وخيبة أمل بين القادة الأوروبيين بعد محادثة هاتفية مهمة مع ترامب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b9f310c6bcd4.80637891_ifknoelqgphmj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Septembre 2025 - 21:11 قراءة: 0 د, 55 ث
      
وكالات - أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن المحادثة الهاتفية التي جرت بين القادة الأوروبيين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتسمت بالتوتر بسبب اختلاف المواقف بشأن العقوبات ضد روسيا.

وأضافت الصحيفة: "يوم الخميس، جرت محادثة هاتفية اتسمت بالتوتر بين الرئيس ترامب ورؤساء الدول والحكومات الأوروبية، بمن فيهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس".



وأفادت مصادر الصحيفة بأنه على الرغم من هذه المحادثة، لا تتوقع الدول الأوروبية أن يتخذ ترامب قرارا بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا، فيما عرض الجانب الأوروبي إرسال ممثليه إلى واشنطن خلال 48 ساعة لتشكيل مجموعة عمل بشأن مسألة العقوبات.

كما أشارت إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كان ترامب قد وافق على هذه المبادرة، وخلال المحادثة، اتهم الاتحاد الأوروبي بمواصلة استيراد النفط الروسي".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس ترامب طالب القادة الأوروبيين بوقف مشتريات النفط الروسي.

وفرض الغرب، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حزمة واسعة من العقوبات على روسيا منذ 2022، وانتقدت موسكو القيود الأوروبية ووصفتها بأنها غير قانونية وجزء من خط متواصل معاد لروسيا في أوروبا.

وأكدت موسكو أن العقوبات الأوروبية تلحق ضرارا بفارضيها في الدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314343


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 04 سبتمبر 2025 | 12 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:14
18:45
15:56
12:25
05:53
04:23
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet32°
27° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
31°-21
35°-24
34°-26
36°-27
  • Avoirs en devises
    25096,0

  • (03/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,39643 DT        1$ =2,91805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/09)   756,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:26 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    