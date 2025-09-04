"بيلد": استياء وخيبة أمل بين القادة الأوروبيين بعد محادثة هاتفية مهمة مع ترامب

وكالات - أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن المحادثة الهاتفية التي جرت بين القادة الأوروبيين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتسمت بالتوتر بسبب اختلاف المواقف بشأن العقوبات ضد روسيا.



وأضافت الصحيفة: "يوم الخميس، جرت محادثة هاتفية اتسمت بالتوتر بين الرئيس ترامب ورؤساء الدول والحكومات الأوروبية، بمن فيهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس".



وأفادت مصادر الصحيفة بأنه على الرغم من هذه المحادثة، لا تتوقع الدول الأوروبية أن يتخذ ترامب قرارا بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا، فيما عرض الجانب الأوروبي إرسال ممثليه إلى واشنطن خلال 48 ساعة لتشكيل مجموعة عمل بشأن مسألة العقوبات.كما أشارت إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كان ترامب قد وافق على هذه المبادرة، وخلال المحادثة، اتهم الاتحاد الأوروبي بمواصلة استيراد النفط الروسي".وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس ترامب طالب القادة الأوروبيين بوقف مشتريات النفط الروسي.وفرض الغرب، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حزمة واسعة من العقوبات على روسيا منذ 2022، وانتقدت موسكو القيود الأوروبية ووصفتها بأنها غير قانونية وجزء من خط متواصل معاد لروسيا في أوروبا.وأكدت موسكو أن العقوبات الأوروبية تلحق ضرارا بفارضيها في الدرجة الأولى، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا.