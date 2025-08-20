زاخاروفا: خريطة أوكرانيا في الأبيض صفعة قوية لكييف وحلفائها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a595e253f086.39930829_fjglmqoinkehp.jpg width=100 align=left border=0>

اعتبرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن خريطة أوكرانيا المعروضة في اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي مؤخرا "صفعة قوية قد تعيد الجميع إلى رشدهم".



وأضافت: "أظهرت الخريطة المعروضة بوضوح لزيلينسكي وداعميه حجم ما خسروه بكل معنى الكلمة"، مشيرة إلى أن المنفصلين عن الواقع "ظلوا يتحدثون بلا انقطاع عن ساحة المعركة دون أن يفهموا ما يتحدثون عنه".

