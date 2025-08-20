زاخاروفا: خريطة أوكرانيا في الأبيض صفعة قوية لكييف وحلفائها
اعتبرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن خريطة أوكرانيا المعروضة في اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي مؤخرا "صفعة قوية قد تعيد الجميع إلى رشدهم".
وأضافت: "أظهرت الخريطة المعروضة بوضوح لزيلينسكي وداعميه حجم ما خسروه بكل معنى الكلمة"، مشيرة إلى أن المنفصلين عن الواقع "ظلوا يتحدثون بلا انقطاع عن ساحة المعركة دون أن يفهموا ما يتحدثون عنه".
وكانت وسائل الإعلام قد تداولت صورة للخريطة التي ظهرت في خلفية الاجتماع المغلق، والتي أظهرت مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية ملونة باللون الأحمر تمثل المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية، مقابل المساحة التي لا تزال تحت سيطرة كييف، في إشارة واضحة إلى حجم التقدم العسكري الروسي.
