Babnet   Latest update 23:08 Tunis

مجلس الأمن يعقد جلسة عاجلة حول خطة إسرائيل احتلال غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689857f74aa9c2.30908809_hgnimjkoqlfep.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 10 Août 2025 - 09:07 قراءة: 0 د, 43 ث
      
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم الأحد، بدعوة من 5 دول أوروبية، لبحث خطة إسرائيل لاحتلال مدينة غزة.

وأثارت الخطة، التي صدق عليها المجلس الأمني الإسرائيلي أمس الأول الجمعة، غضبا عالميا، ووصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها " تصعيد خطير" في الحرب المستمرة منذ 22 شهرا في قطاع غزة.



ودعت الدول الأوروبية في مجلس الأمن الدنمارك وفرنسا واليونان والمملكة المتحدة وسلوفانيا لعقد جلسة عاجلة في نيويورك.

ووفقا لموقع "سيكيورتي كاونسل ريبورت" الإخباري المستقبل، أيدت جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن المقترح ما عدا الولايات المتحدة.

وخلال الجلسة، التي تبدأ العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش)، سوف تتبادل الدول الأعضاء الآراء، كما من المتوقع أن يحدد مقررو الأمم المتحدة التداعيات الممكنة للسيطرة على المدينة الرئيسية في غزة.

وفجر الجمعة، صادقت الحكومة الإسرائيلية على احتلال مدينة غزة وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، وذلك في اجتماع الكابينيت الأمني والسياسي حيث تواصل نحو 10 ساعات.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313105


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 أوت 2025 | 17 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:17
16:11
12:31
05:33
03:56
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet34°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
35°-24
34°-24
34°-25
35°-26
  • Avoirs en devises
    23924,6

  • (08/08)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,35809 DT        1$ =2,90864 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/08)   1408,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    