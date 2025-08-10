مجلس الأمن يعقد جلسة عاجلة حول خطة إسرائيل احتلال غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689857f74aa9c2.30908809_hgnimjkoqlfep.jpg width=100 align=left border=0>

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم الأحد، بدعوة من 5 دول أوروبية، لبحث خطة إسرائيل لاحتلال مدينة غزة.



وأثارت الخطة، التي صدق عليها المجلس الأمني الإسرائيلي أمس الأول الجمعة، غضبا عالميا، ووصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها " تصعيد خطير" في الحرب المستمرة منذ 22 شهرا في قطاع غزة.

