ترامب يعتبر عودة الفلسطينيين إلى غزة بعد انتهاء الصراع "خطأ كبيرا"

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اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السماح للفلسطينيين بالعودة إلى قطاع غزة بعد انتهاء الصراع مع إسرائيل "خطأ كبيرا".



وقال للصحفيين على متن طائرته أثناء توجهه إلى لويزيانا: "أعتقد أن السماح للفلسطينيين وسكان غزة بالعودة خطأ كبير. نحن لا نريد لحماس أن تعود. أنا أفكر بها على أنها بمثابة قطعة عقارية كبيرة سوف تمتلكها الولايات المتحدة وتطورها ببطء. سنعيد الاستقرار إلى الشرق الأوسط".









وأضاف: "قطاع غزة مدمر بالكامل، سيتم ترتيب هذا المكان، وسنعيد إعماره بمساعدة دول الشرق الأوسط الغنية".



وكان ترامب قد اقترح الثلاثاء الماضي فرض سيطرة أمريكية على غزة، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك".



وذكر ترامب أن الولايات المتحدة، ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، فضلا عن تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" لكل العالم. وأضاف: "قطاع غزة مدمر بالكامل، سيتم ترتيب هذا المكان، وسنعيد إعماره بمساعدة دول الشرق الأوسط الغنية".وكان ترامب قد اقترح الثلاثاء الماضي فرض سيطرة أمريكية على غزة، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك".وذكر ترامب أن الولايات المتحدة، ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، فضلا عن تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" لكل العالم.