مقداد السهيلي تعليقا على تصريحات محمد بوستة مع عبد الرزاق الشابي: تافه يحكي مع تافه في برنامج تافه‎

" تافه يحكي مع تافه في برنامج تافه في قناة تافهة في زمن التفاهة.كثر الهم يضحك".



انتقد الأحد 9 فيفري، الفنان مقداد السهيلي برنامج ستوديو ديمونش الذي يقدمه الاعلامي عبد الرزاق الشابي على قناة تلفزة تي في والذي استضاف فيه الفنان محمد بوستة.وقال السهيلي في تدوينة بصفحته على الفايسبوك: