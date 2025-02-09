مقداد السهيلي تعليقا على تصريحات محمد بوستة مع عبد الرزاق الشابي: تافه يحكي مع تافه في برنامج تافه
انتقد الأحد 9 فيفري، الفنان مقداد السهيلي برنامج ستوديو ديمونش الذي يقدمه الاعلامي عبد الرزاق الشابي على قناة تلفزة تي في والذي استضاف فيه الفنان محمد بوستة.
وقال السهيلي في تدوينة بصفحته على الفايسبوك:
وقال السهيلي في تدوينة بصفحته على الفايسبوك:
" تافه يحكي مع تافه في برنامج تافه في قناة تافهة في زمن التفاهة.كثر الهم يضحك".
يذكر أن محمد بوستة قال خلال استضافته في برنامج عبد الرزاق الشابي، متحدثا عن مقداد السهيلي انه نقطة سوداء في تاريخ الفن في تونس.
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