بيان مصري جديد ردا على تصريحات نتنياهو بحق القاهرة

أعربت مصر عن استهجانها للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي لإحدى القنوات الإعلامية الامريكية، واصفة تلك التصريحات بأنها تتضمن "ادعاءات وتضليل متعمد".



وقالت الخارجية المصرية في بيان لها إن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي "تتضمن ادعاءات وتضليل متعمد ومرفوض يتنافى مع الجهود التي بذلتها وتبذلها مصر منذ بدء العدوان على غزة".



وفي حديث لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قناة "فوكس نيوز" الأميركية قال إن "غزة تحوَّلت إلى سجن كبير وما يفعله ترامب الآن هو محاولة فتح أبواب هذا السجن وإخراج الفلسطينيين منه، وأن مصر هي التي تمنع مغادرة الفلسطينيين قطاع غزة حتى من قبل الحرب".ووصف بيان الخارجية المصرية تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بأنها "تتنافى مع قيام مصر بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني وآخرها أكثر من 5000 شاحنة من مصر منذ وقف إطلاق النار وتسهيل عبور الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية".وأكدت مصر على أن تلك التصريحات تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين وتدمير المنشآت الحيوية الفلسطينية من مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومحطات كهرباء ومياه الشرب، فضلاً عن استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين.وأعربت مصر عن "رفضها التام لأية تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الأردن أو السعودية".كما أعربت مصر عن تضامنها مع "أبناء غزة البواسل" الذين يتمسكون بأرضهم رغم كل ما يتعرضون له من أهوال للدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروعة.وأكدت مصر على التمسك بالثوابت المصرية والعربية الراسخة والمرتكزة على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود الرابع من جوان عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.