Babnet

البيت الأبيض: ترامب يقيد وصول بلينكن وساليفان إلى المعلومات السرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67a8460af2b6a9.94256668_nqfkhjmolpgei.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 09 Février 2025 - 07:04 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيد يوم السبت وصول وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن، ومساعد الرئيس السابق للأمن القومي جيك ساليفان، إلى المعلومات السرية.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة في البيت الأبيض أن ترامب ألغى تصاريح الأمان لبلينكن وساليفان وحرمهما من الوصول إلى المعلومات السرية، وذلك بعد يوم واحد فقط من تطبيقه إجراء مماثلا بحق سلفه جو بايدن.



ووفقا لبيانات وكالة "رويترز"، تم حرمان مساعدة النائب العام الأمريكي السابقة ليزا موناكو، وكذلك النائب العام لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس، ومدعي مقاطعة مانهاتن ألفين براغ، من الوصول إلى المعلومات السرية. وتجدر الإشارة إلى أن جميع هؤلاء تولوا قضايا سابقة ضد ترامب.

في 7 فبراير، قام الرئيس الأمريكي بتقييد وصول بايدن إلى المعلومات السرية مصحوبا بعبارة "جو، لقد تم فصلك"، ما منعه من الوصول إلى الإحاطات الاستخباراتية اليومية.

ورغم أن إلغاء التصاريح قد لا تكون له تأثيرات فورية، إلا أنه يعد مؤشرا آخر على اتساع الخلافات في واشنطن.

ومن المعتاد أن يتلقى الرؤساء الأمريكيون السابقون إحاطات استخباراتية لتمكينهم من تقديم المشورة للرؤساء الحاليين بشأن قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.

في عام 2021، ألغى الرئيس جو بايدن تصريح الأمان لترامب، الذي كان آنذاك رئيسا سابقا، كما ألغى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الشهر الماضي التفاصيل الأمنية الشخصية وتصريح الأمان للجنرال المتقاعد مارك ميلي، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة.

وكان العديد من دبلوماسيي بايدن قد عملوا مع مسؤولي إدارة ترامب القادمة في الأسابيع التي سبقت 20 يناير، عندما تولى ترامب منصبه، على قضايا بما في ذلك النزاع في أوكرانيا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 302792


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female