واشنطن تفرض عقوبات على والد أسماء الأسد ومسؤولين سوريين بتهم جرائم حرب

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أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على والد أسماء الأسد، فواز الأخرس، وعدد من المسؤولين السوريين رفيعي المستوى، متهمة إياهم بالتورط في "جرائم حرب" وانتهاكات إنسانية خطيرة.



واتهمت وزارة العدل الأمريكية جميل حسن وعبد السلام محمود، وهما مسؤولان سابقان في المخابرات السورية، بالتورط في "معاملة قاسية وغير إنسانية" للمعتقلين، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، خلال احتجازهم في مركز سجن المزة العسكري.





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وفي السياق ذاته، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية فواز الأخرس، والد أسماء الأسد، على لائحة العقوبات بسبب "تقديمه دعماً مالياً وتسهيلات لبشار الأسد".



يُذكر أن الأخرس، طبيب أمراض قلب وُلد في مدينة حمص عام 1946، يحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، وسبق أن أدرج على قائمة العقوبات الأمريكية في 2020 مع أفراد آخرين من عائلته. وفي السياق ذاته، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية فواز الأخرس، والد أسماء الأسد، على لائحة العقوبات بسبب "تقديمه دعماً مالياً وتسهيلات لبشار الأسد".يُذكر أن الأخرس، طبيب أمراض قلب وُلد في مدينة حمص عام 1946، يحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، وسبق أن أدرج على قائمة العقوبات الأمريكية في 2020 مع أفراد آخرين من عائلته.