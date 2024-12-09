لاعب مصري يعتدي على مديره الفني أثناء المباراة يثير تفاعلا واسعا

شهدت مباراة كرة قدم بين فريقين مصريين واقعة اعتداء لاعب على مديره الفني داخل أرضية الملعب أثناء سير المباراة.



وخلال أحداث الشوط الثاني من مباراة فريق المنصورة مع فريق المقاولون العرب في الجولة الحادية عشر بدوري المحترفين المصريين، اعتدى لاعب نادي المنصورة أحمد شاهين على مديره الفني.





لاعب في دوري الدرجة الثانية المصري يرفض الخروج من الملعب الدقيقة 70 بعد أن ادخله المدرب في الدقيقة 60، وضرب مدربه بسبب استبداله 😮 pic.twitter.com/0t3Vl4NoZQ — حمد السعد (@HMD_Alsaad) December 9, 2024

حــدث بالفعل الأن في مباراة المقاولون والمنصورة في دوري المحترفين !!



المدرب الفني لنادي المنصورة علاء نوح قام بتغير اللاعب أحمد شاهين ليعترض اللاعب علي التغير ولا يريد الخروج من الملعب !! الحكم يوقف المباراه ويريد ان يخرج اللاعب ولكن اللاعب يرفض !! وبالفعل يخرج اللاعب وسط… pic.twitter.com/ARX0CPKAKI — Emymouhamd mouhamd (@emymouhamd) December 9, 2024

حدث هذا بعدما طلب المدير الفني استبداله بسبب ضعف أدائه بعد نزوله بدقائق إلى أرضية الملعب، إلا أن اللاعب اعترض على قرار المدير الفني وتطور الخلاف بينهما إلى اعتداء.وعلق المدير الفني لفريق المنصورة على واقعة اعتداء لاعب الفريق عليه في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 2" المصرية بأن اللاعب "لم ينفذ التعليمات وكان لازم يطلع برا لأن ما فيش حد فيهم عمل حاجة لنادى المنصورة".وأكد المدير الفني للفريق المعتدى عليه أنه يجب أن يتحمل اللاعب عواقب تصرفه في أرضية الملعب، وأنه يجب على الجميع أن "يسمع الكلام ويحترم القرارات".وفاز فريق المقاولون على المنصورة بنتيجة 3 - 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، بالجولة الحادية عشرة بدورى المحترفين، ليتصدر المقاولون جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.وأثارت واقعة اعتداء لاعب فريق المنصورة على مديرة الفني جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة.ودونت صاحبة حساب تدعى "شيرين محمد" قائلة: في مباراة المقاولون والمنصورة في دوري المحترفين لاعب اسمه أحمد شاهين زعل من المدرب بتاعه علاء نوح لأنه عاوز يغيره قام خارج جرى من الملعب وانهال عليه بالضرب !! يعنى ايه لاعب يضرب مدربه ويرميه ف الأرض بالمنظر ده !".في حين غرد حساب يحمل اسم "إيمي محمد" مع الواقعة كاتبة: "حدث بالفعل الآن في مباراة المقاولون والمنصورة في دوري المحترفين !! المدرب الفني لنادي المنصورة علاء نوح قام بتغيير اللاعب أحمد شاهين ليعترض اللاعب علي التغيير ولا يريد الخروج من الملعب !! الحكم يوقف المباراة ويريد ان يخرج اللاعب ولكن اللاعب يرفض !! وبالفعل يخرج اللاعب وسط اعتراضات علي المدير الفني ليقوم اللاعب بالجري علي المدرب وضـــربــــه والتعدي عليه بالأيد أمام الجميع !!"