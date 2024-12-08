ائتلاف المعارضة السورية يكشف عن خطة تشكيل هيئة حكم انتقالية لتحقيق الاستقرار والديمقراطية

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أعلن "الائتلاف الوطني السوري" يوم الأحد عن خطته لتشكيل هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، بمشاركة جميع القوى الوطنية دون استثناء، بهدف تحقيق انتقال سلمي نحو "سوريا حرة وديمقراطية تعددية". جاء هذا الإعلان في بيان نشره الائتلاف عبر منصة "إكس"، حيث أكد عزمه على تجاوز المرحلة الحالية بوحدة وتوافق بين مختلف الأطياف السورية.



خطط الانتقال السياسي والدستوري





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وفي تصريحات على هامش منتدى الدوحة، أوضح هادي البحرة، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن المرحلة الانتقالية ستستمر لمدة 18 شهرًا، وهي فترة مخصصة لتهيئة بيئة آمنة ومحايدة تسمح بإجراء انتخابات حرة. وذكر البحرة أن مسودة دستور جديد يجب أن تُعد خلال ستة أشهر، ليُعرض على الشعب للاستفتاء، ويتضمن الدستور تحديد طبيعة النظام السياسي، سواء كان رئاسيًا، برلمانيًا، أو مختلطًا.



ضمان استمرارية مؤسسات الدولة



في خطوة لطمأنة الموظفين الحكوميين، دعا الائتلاف موظفي الدولة إلى الاستمرار في ممارسة أعمالهم، مؤكداً أن الانتقال السلمي للسلطة لن يُعرضهم لأي أذى. كما أشار البحرة إلى أهمية الحفاظ على المؤسسات الوطنية لضمان استمرارية الخدمات وتحقيق الاستقرار.



التطلع لشراكات استراتيجية



أكد بيان الائتلاف تطلعه لتأسيس شراكات استراتيجية مع الدول الإقليمية والدولية لإعادة بناء سوريا، وضمان بيئة تعزز المساواة بين جميع أبنائها بغض النظر عن العرق أو الدين.



يمثل هذا الإعلان خطوة محورية في المشهد السوري، خاصة بعد التطورات الأخيرة في دمشق، وسط آمال بأن تحقق هذه المرحلة الانتقالية الاستقرار المنشود وتضع أسس مستقبل ديمقراطي للبلاد.