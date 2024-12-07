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انهيار بناية من 5 طوابق في القاهرة دون وقوع إصابات

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Bookmark article    Publié le Samedi 07 Decembre 2024 - 22:15 قراءة: 0 د, 48 ث
      
شهدت منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة مساء السبت حادث انهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية و"روسيا اليوم".

**تفاصيل الحادث**
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود انهيار في شارع خرطة السبع. على الفور، هرعت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، مدعومة بسيارات الإسعاف للبحث عن أي ضحايا محتملين.
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**دور الكردون الأمني في تفادي الكارثة**
أفادت التقارير المحلية أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو مفقودين، بفضل التدخل المبكر لقوات الشرطة. وكانت السلطات قد تلقت، يوم الجمعة، بلاغًا من السكان يفيد بوجود شروخ وتصدعات في البناية، ما استدعى إخلاءها ووضع كردون أمني حولها قبل الانهيار بساعات.

وأكد شهود العيان أن البناية كانت قديمة ومؤجرة بعقود قانون قديم، وأن الإخلاء السريع أنقذ حياة السكان.


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