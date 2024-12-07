ترامب: يجب ألا تكون للولايات المتحدة أي صلة بالصراع في سوريا

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أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه يجب ألا تكون للولايات المتحدة أي صلة بالصراع في سوريا.



وأضاف ترمب: "سوريا في حالة فوضى وهي ليست صديقتنا والمعركة ليست معركتنا".





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وتابع: "يبدو أن المعارضة السورية تتحرك بشكل كبير للإطاحة بالأسد".



يتبع..