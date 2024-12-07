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ترامب: يجب ألا تكون للولايات المتحدة أي صلة بالصراع في سوريا

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Bookmark article    Publié le Samedi 07 Decembre 2024 - 16:48 قراءة: 0 د, 12 ث
      
أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه يجب ألا تكون للولايات المتحدة أي صلة بالصراع في سوريا.

وأضاف ترمب: "سوريا في حالة فوضى وهي ليست صديقتنا والمعركة ليست معركتنا".

...

وتابع: "يبدو أن المعارضة السورية تتحرك بشكل كبير للإطاحة بالأسد".

يتبع..


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