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روسيا تعلن دخول معاهدة التعاون الاستراتيجي والدفاع المشترك مع كوريا الشمالية حيز التنفيذ

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كيم وبوتين يتصافحان بعد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في بيونغ يانغ جوان 2024
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Decembre 2024 - 10:06 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم دخول معاهدة الشراكة الاستراتيجية والدفاع المشترك مع كوريا الشمالية حيز التنفيذ، حيث تم توقيع بروتوكول تبادل وثائق التصديق بين نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو ونائب وزير خارجية كوريا الشمالية كيم جونغ غيو. وقد دخلت المعاهدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 4 ديسمبر 2024، وفقًا للمادة 22 منها.

وتسعى المعاهدة إلى تعزيز التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ في مختلف المجالات، مع التركيز على بناء نظام أمني غير قابل للتجزيئ في منطقة شمال شرق آسيا وآسيا والمحيط الهادئ. وتنص المعاهدة على أن كلا البلدين سيقدمان الدعم العسكري المتبادل في حال تعرض أحدهما لهجوم مسلح. كما تتضمن بنودًا لتوسيع القدرات الدفاعية المشتركة وضمان السلام الإقليمي والدولي، مع التأكيد على عدم توقيع أي اتفاقيات مع دول ثالثة تستهدف سيادة أحد الطرفين.

...

ووقع الرئيس فلاديمير بوتين على المعاهدة خلال زيارته إلى بيونغ يانغ في 19 يونيو الماضي، لتحل محل المعاهدة الأساسية للصداقة والتعاون بين روسيا وكوريا الشمالية الموقعة في 9 فبراير 2000.


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