المعارك بسوريا .. المعارضة تقترب من حماة وموسكو تؤكد دعم دمشق

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في اليوم الثامن من عملية "ردع العدوان"، قالت قوات المعارضة السورية إنها اقتربت من مدينة حماة بعد أن سيطرت على المزيد من البلدات والمواقع العسكرية في الريف الشمالي، في حين أكدت وزارة الخارجية الروسية تضامنها مع شعب سوريا وقيادتها.



في المقابل، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن وحدات الجيش السوري تدحر الإرهابيين نحو 20 كلم عن محيط مدينة حماة بعد القضاء على عدد منهم وتدمير آلياتهم.





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وكانت دمشق قد قالت إنها أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المدينة لصد هجمات المعارضة، في وقت واصل فيه الطيران السوري والروسي استهداف مناطق في إدلب وحلب، مما أسفر عن مزيد من الضحايا.



سياسيا، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن التطورات في سوريا، في حين قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تفكر في إرسال قوات إلى سوريا إذا طلبت دمشق ذلك.



من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تدين بشدة الهجوم الذي يقوده من وصفتهم بـ"الإرهابيين" في سوريا، وأكد أنها تدعم "السلطات في دمشق بشدة".



كما أكدت أن الجهات الضامنة لصيغة أستانا بشأن سوريا على اتصال دائم وسط تفاقم التصعيد هناك.