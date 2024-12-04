بسبب شهر رمضان.. هل ستغير السعودية موعد كأس العالم 2034؟

تدرس السعودية والاتحاد الدولي لكرة القدم، إمكانية انطلاق نهائيات كأس العالم 2034 ابتداء من شهر يناير، أي قبل عشرة أشهر من الموعد المتوقع، وفقا لما أكده الاتحاد عبر موقعه الرسمي.



ومن المقرر أن يؤكد ممثلو الاتحادات الـ211 الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الدولة المضيفة لكأس العالم في عامي 2030 و2034 في كونغرس الأسبوع المقبل.





بدعم قيادة طموحها عنان السماء، ملف #ترشح_السعودية2034 يحصل على التقييم الفني الأعلى من الفيفا في تاريخ كأس العالم 🏆🇸🇦



🔜 11 ديسمبر القادم.. القرار الرسمي لاختيار الدولة المستضيفة لكأس العالم 2034 pic.twitter.com/f6weUfxhtN — ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 (@Saudi2034bidAR) November 29, 2024

بينما ستجري نهائيات مونديال 2030 بشكل رئيسي في إسبانيا والبرتغال والمغرب، على الرغم من أن المباريات الثلاث الافتتاحية ستقام في الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي.وتعد السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034، ومن المتوقع أن يتم التصويت المشترك على تنظيم البطولتين "بالتزكية".وأفاد الـ"فيفا" في وقت سابق، بأن ملف السعودية لا يتضمن توقيتا مقترحا لكأس العالم، لكنه سيتعاون مع جميع الأطراف المعنية "لتحديد التوقيت الأمثل" للبطولة، نظرا للطقس الحار في المملكة.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن الـ"فيفا" يتجه لإقامة نهائيات كأس العالم وقتها خلال شهر يناير 2034، بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفا من ناحية، وتجنب التداخل مع شهر رمضان من جهة أخرى.وسيكون شهر رمضان خلال عام 2034، في الفترة بين 11 نوفمبر و10 ديسمبر 2034، وهي نفسها تقريبا التي شهدت إقامة مونديال قطر 2022.وأقيمت بطولة كأس العالم مرة واحدة فقط تاريخيا خلال فصل الشتاء، عندما أقيمت في قطر بين نوفمبر وديسمبر 2022، وحققت نجاحات كبيرة وقتها وانتهت بتتويج منتخب الأرجنتين باللقب للمرة الأولى منذ نسخة 1986 في المكسيك والثالثة في تاريخه.