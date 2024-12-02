غينيا: نحو 100 قتيل في اشتباكات عنيفة بين مشجعين خلال مباراة كرة قدم

#عاجل‼️🚨 سقوط اكثر 100 قتيل في اشتباكات عنيفة بين مشجعي كرة القدم في غينيا pic.twitter.com/SAhjmRrh3G — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) December 1, 2024

وقال طبيب في المستشفى الإقليمي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن "هناك نحو 100 قتيل، الجثث مصفوفة على مرمى البصر في المستشفى، وهناك جثث ملقاة على الأرض في الممرات. المشرحة ممتلئة"، فيما أفاد طبيب آخر بأن "هناك عشرات القتلى".وتظهر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، لم تتمكن وكالة الصحافة الفرنسية من التحقق من صحتها، الكثير من الجثث الهامدة.كما تظهر مقاطع فيديو أخرى متداولة على الشبكات الاجتماعية مشاهد من الارتباك الشديد في الشوارع بعد اندلاع الاشتباكات. والتزمت الحكومة الصمت مساء الأحد حيال المأساة.وقال شاهد عيان طالبا إغفال اسمه: "كل شيء انطلق من تحد لقرار الحكم. ثم غزا المشجعون أرض الملعب".وذكرت الصحافة المحلية أن هذه البطولة الرياضية مخصصة لزعيم المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في سبتمبر 2021 وأدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.وانتشرت هذه البطولات خلال الأسابيع الأخيرة في غينيا في خطوة ينظر إليها على أنها دعم لترشيح محتمل لدومبويا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.المصدر: "أ ف ب"