المعارك بسوريا.. حلب خارج سيطرة النظام لأول مرة ودعوات غربية لحل سياسي

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واصلت المعارضة السورية المسلحة تقدمها السريع بعد أن سيطرت على مدينة حلب ومطارها ومحافظة إدلب بالكامل بعملية "ردع العدوان"، في حين قال النظام السوري إنه استعاد السيطرة على قرى بريف حماة كانت قد سيطرت عليها فصائل المعارضة أمس السبت، في ظل استمرار المعارك.



وخرجت مدينة حلب عن سيطرة النظام السوري للمرة الأولى منذ بدء الحرب، مع بقاء أحياء قليلة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).





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كما سيطرت فصائل المعارضة على مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي من أيدي قسد، بعد إطلاق عملية "فجر الحرية".



في غضون ذلك، دعت الولايات المتحدة وحلفاؤها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى "وقف التصعيد" في سوريا، مشددة في بيان مشترك على حماية المدنيين والبنية التحتية.



وجاء في البيان الذي أصدرته الخارجية الأميركية أن "التصعيد الحالي يؤكد الحاجة الملحة إلى حل سياسي للنزاع بقيادة سورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254″، في إشارة إلى القرار الأممي لعام 2015 الذي أقر عملية السلام في سوريا.



