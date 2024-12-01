بشار الأسد: سوريا قادرة على "دحر الإرهابيين" مهما اشتدت هجماتهم

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فرانس 24 - في أول تعليق له منذ بدء فصائل جهادية ومعارضة هجوما غير مسبوق على قواته وسيطرتها على مدينة حلب ومطارها الدولي، قال الرئيس السوري بشار الأسد السبت إن بلاده قادرة على "دحر الإرهابيين مهما اشتدت هجماتهم. ونقلت الرئاسة السورية تأكيد الأسد على أن "سوريا مستمرة في الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها في وجه كل "الأرهابيين وداعميهم"



أكد الرئيس السوري بشار الأسد السبت أن بلاده قادرة بمساعدة حلفائها على "دحر الارهابيين" مهما "اشتدت" هجماتهم، في أول تعليق له منذ بدء فصائل جهادية ومعارضة هجوما غير مسبوق على قواته وسيطرتها على مدينة حلب ومطارها الدولي.





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ونقلت الرئاسة السورية عن الأسد تأكيده خلال اتصال بنظيره الإماراتي محمّد بن زايد آل نهيان، أن "سوريا مستمرة في الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها في وجه كل الإرهابيين وداعميهم، وهي قادرة وبمساعدة حلفائها وأصدقائها على دحرهم والقضاء عليهم مهما اشتدت هجماتهم الإرهابية".



وسيطرت هيئة تحرير الشام وفصائل سورية حليفة لها السبت على "غالبية" مدينة حلب ومطارها في شمال سوريا، وتقدمت في محافظتين مجاورتين، في إطار هجوم مباغت دفع القوات الحكومية الى "الانسحاب" من مواقعها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.





وبحثت روسيا، أبرز داعمي الرئيس بشار الأسد، السبت مع إيران، حليفته الأخرى، وتركيا الداعمة للفصائل المعارضة "التطور الخطير للوضع في سوريا". وأعلنت طهران أن وزير خارجيتها سيزور دمشق الأحد، في وقت دعت باريس الى "حماية السكان المدنيين" في حلب، ثاني كبرى مدن سوريا.



فرانس24/ أ ف ب