المعارك بسوريا... قوات المعارضة تواصل تقدمها وتضارب الأنباء بشأن حماة

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واصلت المعارضة السورية المسلحة تقدمها السريع بعد أن سيطرت على معظم مدينة حلب ومطارها ومحافظة إدلب بالكامل، في وقت تتضارب فيه الأنباء بشأن الوضع في مدينة حماة.



وفي مقابل التقدم السريع لقوات المعارضة ضمن ما أطلقت عليها معركة "ردع العدوان"، أخلى الجيش السوري عدة مواقع.





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سياسيا، من المقرر أن يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دمشق الأحد قبل أن يتوجه إلى تركيا لبحث التطورات في سوريا.



حميميم: الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية قضى على أكثر من 300 مسلح خلال اليوم الأخير

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ إغناسيوك أن الجيش السوري، بدعم من القوات الجوية الروسية، قضى على ما لا يقل عن 300 مسلح خلال اليوم الأخير.



وقال إغناسيوك: "يتصدى الجيش العربي السوري للهجمات الإرهابية بمساعدة القوات الجوية الروسية، وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم تنفيذ هجمات بالصواريخ والقذائف على مراكز تجمع المسلحين ونقاط التحكم والمستودعات ومواقع المدفعية. وتم القضاء على أكثر من 300 مسلح".



وأكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أن عملية التصدي للعدوان مستمرة.



وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانا دعت فيه إلى عدم تصديق ما ينشر من شائعات وأكاذيب تتعلق بالوضع الميداني أو تمس القيادة العسكرية. وأكدت فيه أن القوات السورية المسلحة "تقوم بمهامها الوطنية في التصدي للتنظيمات الإرهابية في مختلف المناطق".



ويأتي ذلك على خلفية هجمات للمسلحين، وسيطرتهم على مناطق واسعة في حلب وريفها وإدلب بعد إطلاقهم يوم الأربعاء الماضي عملية أطلقوا عليها تسمية "ردع العدوان".