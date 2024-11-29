رأس مفصولة في الثلاجة.. تقرير طبي يكشف تفاصيل مقتل "سيدة النهضة" على يد جارها في القاهرة

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كشفت التحقيقات في قضية مقتل "سيدة النهضة" على يد جارها تفاصيل إنهاء المتهم حياة جارته الستينية بسبب عداوة جيرة.



وقال موقع "القاهرة 24" المصري إن المتهم قتل جارته عن طريق كتم أنفاسها وتقطيع جثمانها من أجل توزيع القطع على صناديق القمامة لإخفاء آثار جريمته.





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وأضاف أن رائحة أجزاء من جثمان الضحية فضحت سره وكشفت جريمته.



ونشر الموقع المصري تقرير الطب الشرعي للمجني عليها حيث جاء فيه "أنه وبالكشف الظاهري على جسد الضحية تبين أنها لأنثى في العقد السادس من العمر، في حالة تعفن مع ظهور عوامل الحفظ بالثلاجة.



وتبين أيضا أن الرأس مفصولة تحت مستوى الفك مع وجود إصابات حيوية حديثة وهي كدمة بالجبهة للعين اليسرى ونزيف تحت ملتحمة العين على الجبهتين.



ويضيف التقرير الطبي أنه بالكشف على كف اليد اليمنى وكف اليد اليسرى تبين أنهما مفصولان عند عظام الرسغ مع وجود كدمات حيوية للأصابع، وكذلك الساق اليمنى والساق اليسرى مفصولتان من أسفل الركبة حتى الكاحل.



وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهم بقتل المسنة بمنطقة النهضة وأرشد عن أجزاء جثمانها الموزع في نواحي منطقة النهضة بالقاهرة.



واعترف المتهم بجريمته قائلا "إن المجني عليها كانت تقيم في الشقة المجاورة له، وتقدم بها السن وأصبحت سليطة اللسان وافتعلت معه عدة أزمات وهددته بالإبلاغ عنه والتجني عليه بقسم الشرطة فقرر التخلص منها باستخدام سكين حيث طعنها ثم مزق جسدها.



وأضاف أنه وزع الأقدام على مقالب القمامة لتأكلها الكلاب ويمحو أثر جريمته، أو يعتقد المارة وجامعو القمامة أنه تم التخلص منها بمقالب القمامة كما يحدث في بعض الأحيان، واحتفظ بالرأس في ثلاجة منزله لكن رائحة الدماء ظلت تفوح من الشقة السكنية ما دعاه لغلق النوافذ والأبواب حتى يكتم الرائحة.