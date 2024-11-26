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دفنا تحت الركام.. لحظات مروعة لانهيار مقلع رخام في تركيا

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Bookmark article    Publié le Mardi 26 Novembre 2024 - 06:34 قراءة: 0 د, 42 ث
      
لقي عاملان مصرعهما جراء انهيار في مقلع رخام بجزيرة مرمرة بمحافظة باليكسير التركية.

ووقع الانهيار في محجر الرخام التابع لإديز أوزتورك بمنطقة سارايلار، حيث حوصر العاملان أحمد أوزمان ومصطفى داك تحت الأنقاض. وبعد جهود مكثفة من فرق إدارة الكوارث والطوارئ والإطفاء والصحة والدرك، تم العثور على جثتيهما.

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وأعرب وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي فيدات إيسيخان، عن تعازيه قائلا: "أتمنى الرحمة من الله للعاملين اللذين توفيا إثر الانهيار الأرضي في محجر الرخام بجزيرة مرمرة، وأتقدم بالتعازي إلى عائلتيهما".

وأعلن الوزير عن تعيين مفتشين من الوزارة للتحقيق في ملابسات الحادث، مؤكدا على أن الوزارة تتابع العملية عن كثب.


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