دفنا تحت الركام.. لحظات مروعة لانهيار مقلع رخام في تركيا

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لقي عاملان مصرعهما جراء انهيار في مقلع رخام بجزيرة مرمرة بمحافظة باليكسير التركية.



ووقع الانهيار في محجر الرخام التابع لإديز أوزتورك بمنطقة سارايلار، حيث حوصر العاملان أحمد أوزمان ومصطفى داك تحت الأنقاض. وبعد جهود مكثفة من فرق إدارة الكوارث والطوارئ والإطفاء والصحة والدرك، تم العثور على جثتيهما.





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وأعرب وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي فيدات إيسيخان، عن تعازيه قائلا: "أتمنى الرحمة من الله للعاملين اللذين توفيا إثر الانهيار الأرضي في محجر الرخام بجزيرة مرمرة، وأتقدم بالتعازي إلى عائلتيهما".



وأعلن الوزير عن تعيين مفتشين من الوزارة للتحقيق في ملابسات الحادث، مؤكدا على أن الوزارة تتابع العملية عن كثب.

Balıkesir’in Marmara Adası ilçesi Saraylar Mahallesi’nde bir mermer ocağında meydana gelen heyelan anı güvenlik kameralarına yansıdı.



📌Göçükte kalan işçilerden birinin cenazesine ulaşılırken, diğerini arama çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/6F1VLQEKZt — Havadis (@havadiscom) November 25, 2024 وأعرب وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي فيدات إيسيخان، عن تعازيه قائلا: "أتمنى الرحمة من الله للعاملين اللذين توفيا إثر الانهيار الأرضي في محجر الرخام بجزيرة مرمرة، وأتقدم بالتعازي إلى عائلتيهما".وأعلن الوزير عن تعيين مفتشين من الوزارة للتحقيق في ملابسات الحادث، مؤكدا على أن الوزارة تتابع العملية عن كثب.