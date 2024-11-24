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الأردن: تصفية مسلح أطلق النار على رجال الأمن في عمّان

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Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Novembre 2024 - 06:22 قراءة: 0 د, 36 ث
      
اعلن الأمن الأردني القضاء على مسلح أطلق النار على دورية أمنية في منطقة الرابية بالعاصمة عمّان.

وأوضحت مديرية الأمن العام أن المسلح أطلق النار تجاه دورية في المنطقة، مما استدعى تدخل قوة أمنية قامت بمحاصرته. المسلح حاول الفرار، لكنه أطلق النار على القوة الأمنية أثناء المطاردة، ما دفعهم للرد وفق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى مقتله.

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العملية أسفرت عن إصابة ثلاثة من رجال الأمن العام بجروح، وقد تم نقلهم إلى المستشفى حيث وصفت حالتهم العامة بالمتوسطة. التحقيقات في الحادثة جارية.

من جهة أخرى، شهد محيط السفارة الإسرائيلية في عمّان تواجدًا أمنيًا مكثفًا تزامن مع سماع دوي إطلاق نار. الأجهزة الأمنية أغلقت الطرق المؤدية للسفارة وطلبت من السكان البقاء في منازلهم. تقارير أشارت إلى عمليات بحث في المنازل القريبة عن فارين محتملين.


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