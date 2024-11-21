بدولار فقط.. قرية إيطالية تقدم عرضا مغريا للأمريكيين المنزعجين من فوز ترامب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/673ec7f3055082.69415569_flnhgopjmqkie.jpg width=100 align=left border=0>

قدمت إحدى القرى في جزيرة سردينيا الإيطالية عرضا مغريا للأمريكيين المنزعجين من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.



وتسعى قرية أولولاي منذ فترة طويلة لإقناع الأشخاص بالانتقال والعيش فيها، في محاولة لإنعاش اقتصادها، بعد عقود من تراجع عدد السكان.





...



ومؤخرا، أطلقت القرية موقعا إلكترونيا موجها للمغتربين الأمريكيين المحتملين، تعرض فيه منازل رخيصة للبيع، على أمل أن يتوجه أولئك الذين يشعرون بالانزعاج من نتيجة الانتخابات الرئاسية لشراء أحد العقارات الخالية.



ويسأل الموقع: "هل أنت متعب من السياسة العالمية؟ هل ترغب في تبني أسلوب حياة أكثر توازنا مع تأمين فرص جديدة؟... حان الوقت لبدء بناء هروبك الأوروبي في جنة سردينيا الرائعة".



وبدأت القرية الإيطالية في بيع المنازل المتهالكة مقابل يورو واحد، أي ما يعادل أكثر من دولار بقليل.



وقال عمدتها فرانشيسكو كولومبو، إن الموقع الإلكتروني تم إنشاؤه خصيصا لجذب الأمريكيين، موضحا أنه يحب الولايات المتحدة ومقتنع بأن الأمريكيين هم الأفضل للمساعدة في إحياء مجتمعه.



وأضاف: "نحن حقا نريد، وسنركز على الأمريكيين قبل كل شيء. بالطبع لا يمكننا منع الأشخاص من دول أخرى من التقديم، ولكن سيكون لدى الأمريكيين إجراءات سريعة. نحن نراهن عليهم لمساعدتنا في إحياء القرية، وهم ورقتنا الرابحة".



المصدر: CNN