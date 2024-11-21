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ليس المال هدفي.. رونالدو يوضح سبب التحاقه بالدوري السعودي

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Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Novembre 2024 - 06:33 قراءة: 1 د, 7 ث
      
كشف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، عن الأسباب التي دفعته للانتقال إلى دوري روشن للمحترفين.

وأوضح رونالدو البالغ 39 عاما، عبر وثائقي الدوري السعودي، أنه حرص على القدوم إلى المملكة، من أجل تطوير المسابقات المحلية في البلاد، وتغيير الثقافة السائدة، بالإضافة إلى تحسين أداء نادي النصر، وحصد الألقاب معه.

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وأعرب الأسطورة البرتغالية عن رغبته الكبيرة في تحقيق الأمجاد، بالملاعب السعودية، قائلا لكل من شكك فيه: "ما زلت في كامل لياقتي.. أنا مليء بالمفاجآت دائما، لذلك لا تستبقوا الأحداث".

وأشار رونالدو إلى أن الكثيرين زعموا بأنه انتقل إلى دوري روشن السعودي من بوابة النصر، من أجل كسب المال فقط، في نهاية مسيرته الكروية، مشددا على أنه لا يهمه كل تلك الأحاديث.

وأكد رونالدو أنه رجل لا يهوى النصح، بل يفضل أن تكون أفعاله تجسيدا لمبادئه، حيث يقوم بالنظر إلى كل ما حققه، ثم يُحكم عقله، من أجل سلوك الطريق الذي يختاره لنفسه.

ولم يحقق رونالدو أي لقب رسمي مع النصر، منذ الانضمام إليه في يناير 2023 وحتى الآن، مكتفيا بالحصول على بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودية"، مطلع الموسم الرياضي الماضي.

يذكر أن رونالدو، خاض 79 مباراة رسمية بقميص النصر، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، ونجح بتسجيل 68 هدفا وصانعا 18 آخرين.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"


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