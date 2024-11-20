ليبيا.. سيف الإسلام القذافي يعلن تحقيق أنصاره فوزا ساحقا في الانتخابات البلدية

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أعلن سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي تحقيق أنصاره فوزا ساحقا في الانتخابات البلدية التي جرت في الـ 16 من نوفمبر 2024.



وفي بيان ذكر مراسل RT أنه منسوب لسيف الإسلام القذافي، أكد من خلاله أن أنصاره حققوا انتصارا ساحقا في الانتخابات.





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ويضيف البيان: "وعليه نقول للذين يحاولون طمس هذه الحقيقة لن تفلحوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا".



هذا، وأفادت قناة "الجماهيرية" بأن مفوضية الانتخابات تتعرض لضغوط لتغيير النتائج التي اكتسحها تيار سيف الإسلام القذافي.



وأشارت إلى أن ‏المفوضية العليا تتعرض لضغوط كبيرة تهدف إلى إلغاء نتائج الانتخابات البلدية والبدء في عملية فرز جديدة داخل أروقة المفوضية.



ونقلت عن مصادر قولها إن "أشخاصا مجهولين سيقومون بعملية الفرز في غرف مظلمة وفي غياب المراقبين من جميع الأطراف".



هذا، وتتزايد التساؤلات حول نتائج الانتخابات وتداعياتها السياسية وسط انقسام الشارع الليبي بين مؤيد ومعارض.



جدير بالذكر أن الليبيين أدلوا في الـ16 من نوفمبر بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في عشرات المجالس البلدية، في أول اقتراع محلي يتم إجراؤه في عموم البلاد بالتزامن للمرة الأولى منذ 10 سنوات.



وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عقب انتهاء الاقتراع إن النسبة الأولية للمشاركة بلغت 74% من الناخبين المؤهلين.