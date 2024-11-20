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الحرب على غزة.. عشرات الشهداء بالقطاع وخسائر جديدة للجيش الإسرائيلي بلبنان

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آثار قصف إسرائيلي سابق على قرية مرجعيون الحدودة في جنوب لبنان
Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Novembre 2024 - 06:22 قراءة: 0 د, 30 ث
      
في اليوم الـ411 من الحرب على غزة، أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 28 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع خلال 24 ساعة، كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال نسفت عددا من المباني السكنية في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي الضفة الغربية المحتلة، نفذت قوات الاحتلال اقتحامات ليلية لمدن وبلدات الضفة، كما شنت حملة دهم واعتقال طالت عددا من المنازل والمواطنين الفلسطينيين.

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وعلى الجبهة اللبنانية، كثّف حزب الله قصفه لمناطق بشمال ووسط إسرائيل، بينما اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، كما أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 7 أشخاص إثر قصف صاروخي من جنوب لبنان.


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