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في اليوم الـ408 من العدوان الإسرائيلي على غزة، استشهد 51 فلسطينيا في غارات للاحتلال على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر السبت.



وقد أعلنت كتائب القسام قنص جندي للاحتلال في مدينة غزة بالاشتراك مع كتائب الأنصار، وعرضت مشاهد للمعارك مع جيش الاحتلال بمحاور التوغل شرق وغرب مخيم جباليا شمالي القطاع.





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وفي الضفة الغربية واصل الاحتلال اقتحاماته الليلية في مدن عدة من بينها طولكرم وقلقيلية ورام الله، في أعقاب مهاجمة عشرات المستوطنين قرية بيت فوريك شرق نابلس.



وعلى جبهة لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إتمام ما سماه موجة رابعة من الغارات على العاصمة بيروت، في ظل قصفه مناطق لبنانية عدة، في حين واصل حزب الله استهداف مواقع ومستوطنات للاحتلال.

المصدر الجزيرة