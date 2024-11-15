نيوزيلندا: نواب يؤدون رقصة "الهاكا" احتجاجا على مشروع قانون خاص بالسكان الأصليين

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وثق مقطع فيديو، مقاطعة نواب جلسة تصويت بالبرلمان النيوزيلندي بوصلة لرقصة "الهاكا" الخاصة بالسكان الأصليين "الماوريون"، احتجاجا على مشروع قانون يتعلق بهم.



وبدأت عضو البرلمان عن حزب المعارضة هانا روهيتي مايبي كلارك الرقص الجماعي الاحتفالي التقليدي بعد سؤالها عما إذا كان حزبها يؤيد مشروع القانون، الذي واجه التصويت الأول عليه يوم الخميس.

وشارك عدد من النواب في أداء رقصة " الهاكا"، تعبيرا عن رفضهم مشروع قانون من شأنه إعادة تفسير معاهدة عمرها 184 عامًا بين البريطانيين وسكان نيوزيلندا الأصليين.



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وتقول حركة آكت، الحزب السياسي الذي قدم مشروع القانون، إن هناك حاجة إلى تحديد مبادئ معاهدة وايتانجي لعام 1840 بشكل قانوني، والتي كانت أساسية للعلاقات العرقية في نيوزيلندا.



وقد تم دمج القيم الأساسية للمعاهدة، مع مرور الوقت، في قوانين نيوزيلندا في محاولة لتصحيح الخطأ الذي وقع على الماوري أثناء الاستعمار.

وتقول حركة آكت، الحزب السياسي الذي قدم مشروع القانون، إن هناك حاجة إلى تحديد مبادئ معاهدة وايتانجي لعام 1840 بشكل قانوني، والتي كانت أساسية للعلاقات العرقية في نيوزيلندا.وقد تم دمج القيم الأساسية للمعاهدة، مع مرور الوقت، في قوانين نيوزيلندا في محاولة لتصحيح الخطأ الذي وقع على الماوري أثناء الاستعمار.