Babnet

"حزب الله": استهدفنا قاعدة "غليلوت" مقر وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200 بصواريخ نوعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6734df6603b826.95179819_foeghimpkqjln.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Novembre 2024 - 18:15 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأربعاء، أنه استهدف قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) في ‏ضواحي تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية.
وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة "عمليات خيبر"، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:45 من مساء اليوم الأربعاء، قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) في ‏ضواحي تل أبيب، تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 110 كلم، بصلية من الصواريخ النوعية".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297412


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 19:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*