"حزب الله": استهدفنا قاعدة "غليلوت" مقر وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200 بصواريخ نوعية
أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأربعاء، أنه استهدف قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) في ضواحي تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية.
وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة "عمليات خيبر"، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:45 من مساء اليوم الأربعاء، قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) في ضواحي تل أبيب، تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 110 كلم، بصلية من الصواريخ النوعية".
وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة "عمليات خيبر"، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:45 من مساء اليوم الأربعاء، قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) في ضواحي تل أبيب، تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 110 كلم، بصلية من الصواريخ النوعية".
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