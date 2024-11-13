"حزب الله": استهدفنا قاعدة "غليلوت" مقر وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200 بصواريخ نوعية

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أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأربعاء، أنه استهدف قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) في ‏ضواحي تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة "عمليات خيبر"، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:45 من مساء اليوم الأربعاء، قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) في ‏ضواحي تل أبيب، تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 110 كلم، بصلية من الصواريخ النوعية".