حزب الله: استهدفنا قاعدة حيفا التي تضم أسطولا من الزوارق الصاروخية والغواصات وأصبنا الأهداف بدقة

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أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، أنه شن هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة حيفا البحرية، مؤكدا أصابة الأهداف "بدقة".



وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنت المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:00 من عصر اليوم الأحد، هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولا من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) في خليج حيفا، وأصابت أهدافها بدقة".



وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنت المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:00 من عصر اليوم الأحد، هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولا من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) في خليج حيفا، وأصابت أهدافها بدقة".

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كما أعلن "حزب الله" أنه استهدف بمسيّرات انقضاضية،قاعدة الناعورة (مقر قيادة الفرقة 36، وتضم مخازن الطوارئ للألوية الاحتياطية)، مؤكدا إصابة الأهداف بدقة.



وجاء في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنت المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الأحد، هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة الناعورة (مقر قيادة الفرقة 36، وتضم مخازن الطوارئ للألوية الاحتياطية) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 50 كلم، جنوب غرب بحيرة طبريا، وأصابت أهدافها بدقة".