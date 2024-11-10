حدث في متل هذا اليوم،10 نوفمبر

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فيما يلي بعض الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، 10 نوفمبر:



1444: معركة "فارنا" بين الإمبراطورية العثمانية والتحالف المسيحي بقيادة بولندا والمجر. انتصر العثمانيون، مما عزز نفوذهم في أوروبا الشرقية.





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1775: تأسيس قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) بأمر من الكونغرس الأمريكي، وهي من أقدم الفروع العسكرية في الولايات المتحدة.



1918: الإمبراطور الألماني فيلهلم الثاني يتنازل عن العرش بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى.



1951: بداية إنتاج سيارة "فيات 500" في إيطاليا، والتي أصبحت رمزًا للسيارات الصغيرة والمناسبة للمدن.



1989: أول بث مباشر لجلسات البرلمان البريطاني عبر التلفزيون، مما سمح للجمهور بمتابعة النقاشات البرلمانية.



2020: بدأ استخدام لقاح كوفيد-19 على نطاق واسع بعد اعتماده من قبل العديد من الدول.

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