حدث في متل هذا اليوم،10 نوفمبر
فيما يلي بعض الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، 10 نوفمبر:
1444: معركة "فارنا" بين الإمبراطورية العثمانية والتحالف المسيحي بقيادة بولندا والمجر. انتصر العثمانيون، مما عزز نفوذهم في أوروبا الشرقية.
1444: معركة "فارنا" بين الإمبراطورية العثمانية والتحالف المسيحي بقيادة بولندا والمجر. انتصر العثمانيون، مما عزز نفوذهم في أوروبا الشرقية.
1775: تأسيس قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) بأمر من الكونغرس الأمريكي، وهي من أقدم الفروع العسكرية في الولايات المتحدة.
1918: الإمبراطور الألماني فيلهلم الثاني يتنازل عن العرش بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى.
1951: بداية إنتاج سيارة "فيات 500" في إيطاليا، والتي أصبحت رمزًا للسيارات الصغيرة والمناسبة للمدن.
1989: أول بث مباشر لجلسات البرلمان البريطاني عبر التلفزيون، مما سمح للجمهور بمتابعة النقاشات البرلمانية.
2020: بدأ استخدام لقاح كوفيد-19 على نطاق واسع بعد اعتماده من قبل العديد من الدول.
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