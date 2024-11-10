Babnet

حدث في متل هذا اليوم،10 نوفمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67231b94af1c34.41061376_oilnhfqgkjepm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 10 Novembre 2024 - 06:36 قراءة: 0 د, 34 ث
      
فيما يلي بعض الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، 10 نوفمبر:

1444: معركة "فارنا" بين الإمبراطورية العثمانية والتحالف المسيحي بقيادة بولندا والمجر. انتصر العثمانيون، مما عزز نفوذهم في أوروبا الشرقية.

...

1775: تأسيس قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) بأمر من الكونغرس الأمريكي، وهي من أقدم الفروع العسكرية في الولايات المتحدة.

1918: الإمبراطور الألماني فيلهلم الثاني يتنازل عن العرش بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى.

1951: بداية إنتاج سيارة "فيات 500" في إيطاليا، والتي أصبحت رمزًا للسيارات الصغيرة والمناسبة للمدن.

1989: أول بث مباشر لجلسات البرلمان البريطاني عبر التلفزيون، مما سمح للجمهور بمتابعة النقاشات البرلمانية.

2020: بدأ استخدام لقاح كوفيد-19 على نطاق واسع بعد اعتماده من قبل العديد من الدول.
Generated by AI


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297202


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*