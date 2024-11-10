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بوريل: الاتحاد الأوروبي يعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

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Bookmark article    Publié le Dimanche 10 Novembre 2024 - 06:33 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلن مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي في كييف: "نحن نجهز الحزمة الـ15 من العقوبات ضد روسيا، ويجب علينا تشديد الإجراءات ضد التحايل على القيود".

...

وأضاف: "يجب علينا عزل القدرات الصناعية لروسيا، وحرمانها من المكونات التي تتلقاها من بقية العالم".

وتابع: "بعثة الاتحاد الأوروبي بصدد تدريب 75 ألف عسكري أوكراني خلال الأشهر المقبلة، في الوقت الذي لا يوجد فيه توافق على نقل المهمة إلى الأراضي الأوكرانية".

وفي أواخر يونيو الماضي، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي موافقة دول الاتحاد خلال اجتماع ممثليها في لوكسمبورغ على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.

من جهتها، جمدت روسيا في إطار عقوباتها الجوابية مليارات الدولارات لشركات ومستثمرين غربيين على أراضيها، ووضعت في تصرف الحكومة الروسية أصولا أجنبية بمئات مليارات الدولارات، دون أن تصادرها حتى الآن.

كما تركت روسيا لأصحاب الأصول الأجنبية الحق ببيعها لجهات روسية بالروبل الروسي وبنصف قيمتها السوقية.


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