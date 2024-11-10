الخارجية الأوكرانية: زيلينسكي أقام حوارا مع ترامب

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أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا أن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي قد أقام حوارا مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.



وقال سيبيغا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في كييف، يوم السبت، إن "سرعة إجراء الاتصال (بين زيلينسكي وترامب) فورا بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية دليل مباشر على التواصل القائم".





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وأضاف أنه "جرت مناقشة الاتصالات المحتملة المقبلة على مستوى الزعيمين. وتم الاتفاق على أن الفريقين سيبدآن التحضير العملي لتنظيم اللقاء".



يذكر أن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي هنأ دونالد ترامب يوم 6 نوفمبر في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وأجرى اتصالا هاتفيا معه في اليوم ذاته على خلفية الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.



ويأتي ذلك فيما صدر العديد من التقارير الإعلامية التي رجحت تقليص أو وقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا بعد تولي إدارة ترامب الجديدة السلطة في الولايات المتحدة.