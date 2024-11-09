واشنطن تتهم إيرانيا بالتخطيط لاغتيال ترامب

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كشفت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، عن توجيه تهم جنائية في قضية مخطط إيراني لاغتيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الأسبوع.



وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل فإن شكوى جنائية قدمت في محكمة فدرالية في مانهاتن بولاية نيويورك أشارت إلى أن مسؤولا لم يُذكر اسمه في الحرس الثوري الإيراني وجه شخصا في سبتمبر الماضي لوضع خطة لمراقبة ترامب واغتياله.





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وفي حال لم يتمكن الرجل، الذي تمت الإشارة إليه باسم فرهاد شاكري، من إعداد خطة في ذلك الوقت، أخبره المسؤول، حسب الشكوى، أن إيران ستتوقف عن مساعيها لحين ما بعد الانتخابات الرئاسية لأن المسؤول كان يعتقد أن ترامب سيخسر، وسيكون من الأسهل اغتياله بعد ذلك.



وأخبر شاكري مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أنه لم يكن ينوي تقديم خطة لاغتيال ترامب خلال فترة سبعة أيام التي طلبها المسؤول، بحسب الشكوى.



وكانت حملة ترامب لانتخابات البيت الأبيض أعلنت في سبتمبر الماضي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية حذّرت الرئيس المنتخب من وجود تهديدات إيرانية "حقيقية ومحددة" باغتياله.



وقالت الحملة في حينه إن "مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أطلع الرئيس ترامب في وقت سابق على وجود تهديدات إيرانية حقيقية ومحدّدة باغتياله في محاولة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في الولايات المتحدة".



وفي منتصف أغسطس، اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف خلف محاولات قرصنة عديدة استهدفت الحملتين الانتخابيتين لكل من ترامب ومنافسته الديموقراطية كامالا هاريس.