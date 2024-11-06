دونالد ترامب.. أبرز محطات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

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بات دونالد ترامب الرئيس رقم 47 الذي يتولى أعلى سلطة بالولايات المتحدة، وقد مرت حياته بمحطات عدة شكلت شخصيته السياسية التي ستقود سياسات البيت الأبيض في السنوات المقبلة.



أما أبرز المحطات التي مرت على الرئيس الجديد للولايات المتحدة دونالد ترامب فهي:





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ولد في 14 يونيو 1946 بمدينة نيويورك.

حصل على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بنسلفانيا.

اختار بعدها العمل في شركة العقارات التي يديرها والده.

أصبح الرئيس التنفيذي للشركة بعد توسعها ودخولها الاستثمار في مجالات جديدة.

عمل في مجال الإعلام وتولى عام 2003 إنتاج وتقديم برامج تلفزية شهيرة في قناة "أن بي سي".

قدم خلال عقدين من الزمن تبرعات لحملات انتخابية.

أيد المرشح الجمهوري جون ماكين في 2008.

فاز في انتخابات الرئاسة عام 2016 ليصبح الرئيس الـ45 في تاريخ الولايات المتحدة.

خسر في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام جو بايدن.

تعرض لمحاولتي اغتيال خلال السباق الرئاسي 2024.