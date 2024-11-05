ترامب يهاجم بيلوسي: أرغب بوصفها بكلمة تبدأ بحرف B

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قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، إنه يريد أن يطلق على رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي كلمة "تبدأ بحرف B".



وخلال التجمع الأخير لحملته الانتخابية لدورة 2024 قال ترامب عن بيلوسي قبل أن يصدر صوت حرف الـB: "إنها شخص فاسد، إنها شخص سيء. إنها شريرة، مريضة، مجنونة".





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وتابع الرئيس السابق قائلا: "لا... إنها كلمة تبدأ بحرف B لكن لن أقولها. رغم أنني أرغب بذلك"، ثم أتبع ذلك بضحكة رافقها تصفيق من الحضور.



ويهاجم ترامب بيلوسي باستمرار، ووصف مؤخرا النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا بأنها "عدو من الداخل".

Trump on Nancy Pelosi: “She’s a crooked person. She’s an evil, sick, crazy, B—, oh no. It starts with a B but I won’t say it. I want to say it.”



🤣🤣🤣 pic.twitter.com/6brTu9CCtE — TheBlaze (@theblaze) November 5, 2024 وتابع الرئيس السابق قائلا: "لا... إنها كلمة تبدأ بحرف B لكن لن أقولها. رغم أنني أرغب بذلك"، ثم أتبع ذلك بضحكة رافقها تصفيق من الحضور.ويهاجم ترامب بيلوسي باستمرار، ووصف مؤخرا النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا بأنها "عدو من الداخل".