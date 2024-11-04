ماسك يهاجم الديمقراطيين: سيلجأون إلى أي كذبة

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هاجم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الحزب الديمقراطي، مؤكدا أنهم قد يلجأون لأي كذبة للفوز بالانتخابات.



وقال ماسك عبر حسابه على منصة "X"، إن الحزب الديمقراطي الأمريكي مستعد للجوء لأي كذبة في سبيل الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.





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ويذكر أن ماسك أصبح ناشطا سياسيا بشكل متزايد على مر السنين، كما أنه كان يعلق بانتظام على السياسة الأمريكية من خلال منصة "X" الاجتماعية التي يمتلكها. وقد سبق له أن انتقد علنا كلا من الجمهوريين والديمقراطيين وقال إنه لا يدعم أيا من الحزبين، إلا أنه ومع مرور الوقت تغيرت آراؤه لتصبح يمينية بشكل متزايد. وفي 2024 أعلن دعمه للحزب الجمهوري وأسس لجنة سياسية باسم "لجنة العمل السياسي الأمريكي" لدعم المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



وبدأ العد التنازلي للساعات الأخيرة قبل بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بين اثنين من أكثر المرشحين إثارة للجدل، دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري وكامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسط ترقب عالمي حيث تعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية محطة سياسية مهمة للكثير من القضايا الدولية، ولعل من أهمها قضية الشرق الأوسط والأزمة الأوكرانية.