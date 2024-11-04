بوتين: سنواجه تحديات اليوم ونحدد مستقبلنا بأنفسنا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/672929372ed9f7.92224988_feikjhqlonmpg.jpg width=100 align=left border=0>

توجه الرئيس الروسي بكلمة خلال انطلاق أعمال ندوة "اختراع المستقبل" الدولية التي انطلقت اليوم بموسكو، أكد فيها على ضرورة تحديد أهداف المستقبل لمجابهة التحديات التي تواجهنا اليوم.





وقال بوتين في كلمته: "إنه على الرغم من التحديات التي نواجهها اليوم، يجب علينا تحديد أهداف تسبق زمانها لأنفسنا، وتحديد مجالات جديدة لتحقيق الانجازات، والسعي لرؤية ما وراء أفق الغد، علينا أن نحدد مستقبلنا بأنفسنا".



...





وخاطب الرئيس الروسي ضيوفا من عشرات الدول اجتمعوا في موسكو لحضور مؤتمر حول التحديات العالمية.



وأرسل بوتين رسالة ترحيبية إلى المشاركين في ندوة "اختراع المستقبل" الدولية التي انطلقت يوم الاثنين في المركز الوطني "روسيا" بموسكو.



وقال بوتين في رسالته، المنشورة على موقع الكرملين، إن ممثلين من ذوي الخبرات المهنية المختلفة ومن مختلف الأجيال اجتمعوا "لمناقشة جادة وشاملة حول الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد، وعن كيفية تصورنا لمستقبلنا".



وأكد أنه "يجب أن نحدد مستقبلنا بأنفسنا بناء على رؤية سيادية وثقافة وطنية وبحث إبداعي لا يكل والتزام قوي بالمثل والقيم الأخلاقية والوطنية التي لا تقبل الجدل."



وأشار بوتين إلى أنه مع مثل هذا المنظور، فإن الأحلام الأكثر جرأة "ستتحقق بالتأكيد"، كما أثبت الشعب الروسي عبر التاريخ.



وأضاف الزعيم الروسي: "لقد أنشأوا قوة عظيمة، وفتحوا الطريق نحو النجوم للبشرية، وضمنوا قيادة البلاد في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وحققوا اكتشافات علمية وجغرافية ضخمة".



وسيستمر المنتدى لمدة ثلاثة أيام، ويتضمن برنامجه أكثر من 60 جلسة نقاش حول مستقبل الإنسانية والحضارة والعالم متعدد الأقطاب والتكنولوجيا، ويقدم كـ"منصة دولية فريدة" لمناقشة التحديات العالمية.



ويشارك فيه علماء وباحثون ومستشرقون وكتاب ومسؤولون من أكثر من 100 دولة، بما في ذلك الهند وإيطاليا وإيران والصين والإمارات العربية المتحدة وصربيا والولايات المتحدة وفرنسا، وفقا للمنظمين.