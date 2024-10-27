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ترامب ولحظة إعلان المسلمين في ميتشغان التصويت له يثير تفاعلا

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Publié le Dimanche 27 Octobre 2024 - 07:39 قراءة: 1 د, 36 ث
      
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إعلان الجالية المسلمة في ميتشغان بأمريكا منح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

ودعا ترامب، السبت، العديد من الزعماء المسلمين إلى المنصة معه في تجمع انتخابي في ميشيغان، حيث كان يغازل الناخبين العرب الأمريكيين والمسلمين الذين يشعرون بخيبة الأمل أو الغاضبين من السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل وغزة في هذه الولاية الحاسمة التي تمثل ساحة معركة حاسمة.

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وقال ترامب في ضاحية نوفي في ديترويت، التي تقع على بعد حوالي نصف ساعة من ديربورن، التي أصبحت العام الماضي أول مدينة ذات أغلبية عربية في الولايات المتحدة: “يمكنهم قلب الانتخابات بطريقة أو بأخرى”.

وقال ترامب في كلمته إنه عقد اجتماعا في وقت سابق اليوم مع زعماء مسلمين، وانضم إليه على خشبة المسرح من وصفتهم حملته بـ"القادة البارزين للجالية المسلمة في ميشيغان"، بما في ذلك الإمام بلال الزهيري، الذي وصف ترامب بمرشح "السلام".


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