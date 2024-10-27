ترامب ولحظة إعلان المسلمين في ميتشغان التصويت له يثير تفاعلا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إعلان الجالية المسلمة في ميتشغان بأمريكا منح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.ودعا ترامب، السبت، العديد من الزعماء المسلمين إلى المنصة معه في تجمع انتخابي في ميشيغان، حيث كان يغازل الناخبين العرب الأمريكيين والمسلمين الذين يشعرون بخيبة الأمل أو الغاضبين من السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل وغزة في هذه الولاية الحاسمة التي تمثل ساحة معركة حاسمة.

ترامب قبل قليل يحصل على تأييد الإمام بلال الزهيري وغيره من القادة البارزين في المجتمع المسلم في ولاية ميشيغان : "نحن، كمسلمين، نقف مع الرئيس ترامب لأنه يعد بالسلام وليس الحرب، أعتقد أن الله أنقذ حياة هذا الرجل لسبب". pic.twitter.com/T56fX0P6dA

الجالية المسلمة في ولاية ميشيغان الأمريكية تقرر تأييد ترشيح ترامب للرئاسة، وقال المتحدث خلال تجمع لترامب: نتضامن مع ترامب لأنه وعد بالسلام وليس الحرب، وعد بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، يجب إيقاف سفك الدماء حول العالم، أعتقد أن هذا الرجل يستطيع فعل ذلك، ندعم ترامب لأنه… pic.twitter.com/BZXLrDJIBU

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🚨الجالية المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية تعلن دعمها لحملة المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية وهذا يشكل ضربة موجعة للحزب الديمقراطي وحملة كامالا هاريس 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/Yj6eiCkI7k — Khalid . a . shelwan (@i_kk10) October 27, 2024

وقال ترامب في ضاحية نوفي في ديترويت، التي تقع على بعد حوالي نصف ساعة من ديربورن، التي أصبحت العام الماضي أول مدينة ذات أغلبية عربية في الولايات المتحدة: “يمكنهم قلب الانتخابات بطريقة أو بأخرى”.وقال ترامب في كلمته إنه عقد اجتماعا في وقت سابق اليوم مع زعماء مسلمين، وانضم إليه على خشبة المسرح من وصفتهم حملته بـ"القادة البارزين للجالية المسلمة في ميشيغان"، بما في ذلك الإمام بلال الزهيري، الذي وصف ترامب بمرشح "السلام".