ترامب ولحظة إعلان المسلمين في ميتشغان التصويت له يثير تفاعلا
الجالية المسلمة في ولاية ميشيغان الأمريكية تقرر تأييد ترشيح ترامب للرئاسة، وقال المتحدث خلال تجمع لترامب:— إياد الحمود (@Eyaaaad) October 26, 2024
نتضامن مع ترامب لأنه وعد بالسلام وليس الحرب، وعد بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، يجب إيقاف سفك الدماء حول العالم، أعتقد أن هذا الرجل يستطيع فعل ذلك، ندعم ترامب لأنه… pic.twitter.com/BZXLrDJIBU
ودعا ترامب، السبت، العديد من الزعماء المسلمين إلى المنصة معه في تجمع انتخابي في ميشيغان، حيث كان يغازل الناخبين العرب الأمريكيين والمسلمين الذين يشعرون بخيبة الأمل أو الغاضبين من السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل وغزة في هذه الولاية الحاسمة التي تمثل ساحة معركة حاسمة.
ترامب قبل قليل يحصل على تأييد الإمام بلال الزهيري وغيره من القادة البارزين في المجتمع المسلم في ولاية ميشيغان :— 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) October 26, 2024
"نحن، كمسلمين، نقف مع الرئيس ترامب لأنه يعد بالسلام وليس الحرب، أعتقد أن الله أنقذ حياة هذا الرجل لسبب". pic.twitter.com/T56fX0P6dA
وقال ترامب في ضاحية نوفي في ديترويت، التي تقع على بعد حوالي نصف ساعة من ديربورن، التي أصبحت العام الماضي أول مدينة ذات أغلبية عربية في الولايات المتحدة: “يمكنهم قلب الانتخابات بطريقة أو بأخرى”.
#ترامب #ولي_العهد #اسرائيل #بايدن #الضاحية— Khalid . a . shelwan (@i_kk10) October 27, 2024
🚨الجالية المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية تعلن دعمها لحملة المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية وهذا يشكل ضربة موجعة للحزب الديمقراطي وحملة كامالا هاريس 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/Yj6eiCkI7k
وقال ترامب في كلمته إنه عقد اجتماعا في وقت سابق اليوم مع زعماء مسلمين، وانضم إليه على خشبة المسرح من وصفتهم حملته بـ"القادة البارزين للجالية المسلمة في ميشيغان"، بما في ذلك الإمام بلال الزهيري، الذي وصف ترامب بمرشح "السلام".
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