ترامب: سأنهي الحرب في أوكرانيا والفوضى في الشرق الأوسط.. سأمنع الحرب العالمية الثالثة

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صرح المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بأنه "سيمنع نشوب حرب عالمية ثالثة" مشيرا إلى أنه وفي حال فوزه بالانتخابات المقبلة سيوقف "الفوضى بالشرق الأوسط" وينهي الصراع في أوكرانيا.



وقال ترامب في خطاب له أمام تجمع لأنصاره: "سأنهي الحرب في أوكرانيا، وأوقف الفوضى في الشرق الأوسط، وأمنع الحرب العالمية الثالثة".

🇺🇸 TRUMP: "I will end the war in Ukraine, stop the chaos in the Middle East, and prevent World War III."#Trump #Ukraine #MiddleEast pic.twitter.com/CvjhwixPdn — Breaking News (@PlanetReportHQ) October 26, 2024

وقال ترامب في خطاب له أمام تجمع لأنصاره: "سأنهي الحرب في أوكرانيا، وأوقف الفوضى في الشرق الأوسط، وأمنع الحرب العالمية الثالثة".

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وكان ترامب قد قال في يونيو الماضي خلال تجمع حاشد لأنصاره في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا: "إن الرئيس الحالي جو بايدن سيجر الولايات المتحدة قريبا إلى حرب عالمية ثالثة".



وأضاف: "في عهد جو بايدن المحتال، أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا، العالم يشتعل، الرئيس يجرنا نحو حرب عالمية ثالثة، وسنجد أنفسنا قريبا في حرب عالمية ثالثة والبيت الأبيض لا يدري ماذا يفعل".



واتهم إدارة الرئيس جو بايدن، بالعجز عن معالجة الأزمات، في إشارة إلى اشتعال الحروب والصراعات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان واستمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وينتقد ترامب باستمرار سياسة خلفه بايدن وخاصة في ما يتعلق بالصراع الأوكراني، ويصف خصومه الديمقراطيين بأنهم "دعاة حرب"، قائلا إن أحدا لا يتحدث عن حل النزاع في أوكرانيا، ويؤكد أنه الوحيد الذي يمكنه أن يجد حلا له خلال 24 ساعة في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.



وفيما يتهمه خصومه الديمقراطيون بأنه يخطط لتهديد أوكرانيا بالتخلي عن الأراضي لتحقيق هذا الهدف لم يفصح ترامب أو أحد من فريقه عن أي خطة محددة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.