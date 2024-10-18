بسبب صورة.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية توبخ سلطات جارتها الجنوبية

علقت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي على قول سيئول بأن "وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ ربما استخدمت صورة كورية جنوبية تظهر نسف كوريا الشمالية لأجزاء من الطرق بين الكوريتين".



وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إن "وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أصدرت أمس الخميس صورا تظهر تدمير السكك الحديدية والطرق التي كانت تعتبر في السابق رموزا رئيسية للمصالحة بين الكوريتين، وبدت إحدى الصور مشابهة للقطات التي نشرتها هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية بوقت سابق".





ورفضت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ما قالته كوريا الجنوبية بخصوص الصورة.وأفادت كيم يو جونغ في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية: "أود أن أبلغ هؤلاء الحمقى بحقيقة أن الصورة هي لقطة شاشة من أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها شبكة "إن بي سي" و"فوكس نيوز"، و"رويترز" وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية".وأضافت: "لا يمكننا التقاط الصور من تلك الزاوية، لذا استخدمنا تلك الصورة، ووجدنا أنها تتناسب مع نيتنا، لأنها تبدو جيدة بصريا وممتازة في التكوين. فما المشكلة في ذلك؟".كما أشارت إلى أن "وسائل الإعلام الكورية الجنوبية تستخدم الصور ومقاطع الفيديو التي أصدرتها كوريا الشمالية في تقاريرها الإخبارية".وأشارت وكالة "يونهاب" إلى أن "إن بي سي" و"فوكس نيوز" و"رويترز" حصلت على اللقطات أو الصور التي بثتها من هيئة الأركان المشتركة الجنوبية".من جهتها، تكهنت هيئة الأركان المشتركة أن "كوريا الشمالية ربما استخدمت اللقطات الكورية الجنوبية دون إذن"، قائلة إن "كوريا الشمالية ربما واجهت صعوبة في التقاط صور مماثلة في المنطقة أو واجهت أخطاء في محاولاتها الخاصة لالتقاط مقاطع للانفجار".وفي 15 أكتوبر الجاري قالت كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية نسفت أجزاء من طرقها الواصلة إلى كوريا الجنوبية "بعد أن تعهدت بقطع الطرق والسكك الحديدية التي كانت تعتبر ذات يوم رمزا للتعاون بين الكوريتين".وأضافت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية: "فجرت كوريا الشمالية أجزاء من طريقي غيونغوي ودونغهيه شمال خط ترسيم الحدود العسكرية قرب الظهيرة".وكانت وكالة "يونهاب" ذكرت الثلاثاء الماضي أن الجيش الشمالي أعلن الأسبوع الماضي عن خطة "الفصل التام" لأراضي كوريا الشمالية عن كوريا الجنوبية، قائلا إنه "أبلغ الجيش الأمريكي بهذه الخطوة لمنع أي سوء تقدير أو اشتباك عرضي".وترتبط الكوريتان عن طريق الطرق البرية والسكك الحديدية على طول خط "غيونغوي"، الذي يربط مدينة "باجو" الحدودية الغربية في الجنوب بمدينة "كيسونغ" في الشمال، وخط "دونغهيه" على طول الساحل الشرقي.المصدر: "يونهاب"