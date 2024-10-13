"مبدعة في النثر المعاصر".. جائزة نوبل في الأدب 2024 تذهب للكورية الجنوبية هان غانغ

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فازت الكاتبة الكورية الجنوبية هان غانغ بجائزة نوبل في الأدب لعام 2024.



أعلنت الأكاديمية السويدية في ستوكهولم أن الكورية الجنوبية هان غانغ فازت بجائزة نوبل في الأدب لعام 2024 عن نثرها الشعري الذي يواجه الصدمات التاريخية ويكشف هشاشة الحياة البشرية.

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أعلنت الأكاديمية السويدية في ستوكهولم أن الكورية الجنوبية هان غانغ فازت بجائزة نوبل في الأدب لعام 2024 عن نثرها الشعري الذي يواجه الصدمات التاريخية ويكشف هشاشة الحياة البشرية.

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وأوضحت لجنة نوبل قرارها كما يلي:"تواجه هان غانغ في إبداعها صدمات تاريخية ومجموعات غير مرئية من القواعد وتكشف في كل مرة عن هشاشة حياة الإنسان، ولديها فهم فريد للروابط بين الجسد والروح وبين الأحياء والأموات، وأصبحت هان غانغ من خلال أسلوبها الشعري والتجريبي مبدعة في النثر المعاصر".



يذكر أن هان غانغ هي الحائزة على العديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة البوكر (عن رواية "النباتية" عام 2016). وفي كتابها "النباتية" تدرس الكاتبة مشاكل الهوية والجنس والعنف.