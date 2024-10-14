Babnet

3 علماء يتقاسمون جائزة نوبل في الاقتصاد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670d0217719ac2.17770741_mieljohgknpqf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 14 Octobre 2024 - 12:34 قراءة: 0 د, 54 ث
      
وكالات - منحت جائزة "نوبل" في الاقتصاد لثلاثة خبراء لأبحاثهم في مجال انعدام المساواة في توزع الثروات بين الدول، وجاء ذلك وفقا لما أعلنته الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الاثنين.

وقالت لجنة "نوبل" إن الثلاثي حصل على الجائزة "لدراساتهم حول كيفية تشكيل المؤسسات وتأثيرها على الازدهار"، وقد ساعدت دراسات الخبراء في تسليط الضوء على أهمية المؤسسات الاجتماعية للدولة، وسيادة القانون في تعزيز مستوى رفاهية مواطنيها.
أخبار ذات صلة:
"مبدعة في النثر المعاصر".. جائزة نوبل في الأدب 2024 تذهب للكورية الجنوبية هان غانغ...

...

والعلماء الثلاثة الحاصلون على جائزة 2024 هم: الأمريكي من أصل تركي دارون عجم أوغلو الأستاذ بمعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا، ولد عام 1967 في اسطنبول بتركيا.

وسيمون جونسون الأستاذ بمعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا، ولد عام 1963 في شيفلد بالمملكة المتحدة، وجيمس إيه روبنسون الأستاذ بجامعة شيكاغو، ولد عام 1960 في الولايات المتحدة.

ومثل سائر جوائز "نوبل" ترفق الجائزة بمكافأة مالية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار)، يتم تقاسمها في حالة وجود أكثر من فائز، وهي أعلى قيمة اسمية (بالعملة السويدية) في تاريخ الجائزة الممتد لأكثر من قرن.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295786


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 13:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*