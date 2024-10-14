3 علماء يتقاسمون جائزة نوبل في الاقتصاد

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وكالات - منحت جائزة "نوبل" في الاقتصاد لثلاثة خبراء لأبحاثهم في مجال انعدام المساواة في توزع الثروات بين الدول، وجاء ذلك وفقا لما أعلنته الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الاثنين.



وقالت لجنة "نوبل" إن الثلاثي حصل على الجائزة "لدراساتهم حول كيفية تشكيل المؤسسات وتأثيرها على الازدهار"، وقد ساعدت دراسات الخبراء في تسليط الضوء على أهمية المؤسسات الاجتماعية للدولة، وسيادة القانون في تعزيز مستوى رفاهية مواطنيها.

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وقالت لجنة "نوبل" إن الثلاثي حصل على الجائزة "لدراساتهم حول كيفية تشكيل المؤسسات وتأثيرها على الازدهار"، وقد ساعدت دراسات الخبراء في تسليط الضوء على أهمية المؤسسات الاجتماعية للدولة، وسيادة القانون في تعزيز مستوى رفاهية مواطنيها.

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والعلماء الثلاثة الحاصلون على جائزة 2024 هم: الأمريكي من أصل تركي دارون عجم أوغلو الأستاذ بمعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا، ولد عام 1967 في اسطنبول بتركيا.



وسيمون جونسون الأستاذ بمعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا، ولد عام 1963 في شيفلد بالمملكة المتحدة، وجيمس إيه روبنسون الأستاذ بجامعة شيكاغو، ولد عام 1960 في الولايات المتحدة.



ومثل سائر جوائز "نوبل" ترفق الجائزة بمكافأة مالية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار)، يتم تقاسمها في حالة وجود أكثر من فائز، وهي أعلى قيمة اسمية (بالعملة السويدية) في تاريخ الجائزة الممتد لأكثر من قرن.