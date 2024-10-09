مصابون بأكثر من عملية طعن في تل أبيب

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أفادت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء، بوقوع عملية طعن بـ4 مواقع مختلفة في منطقة الخضيرة شمال تل أبيب، وإصابة عدد من الأشخاص بينهم حالات خطرة.



وأكدت الشرطة في بيان أنه "تم تحييد "المخرب"، وأن خلفية الحادث أمنية (عملية إرهابية)"، وفق تعبير الشرطة.





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وأضافت أنه "تم الإبلاغ عن 6 مصابين جراء الطعن في 4 مواقع مختلفة"، مشيرة إلى أن "يشتبه بأن المنفذ تنقل على دراجة نارية، لكن الشرطة تمكنت من العثور عليه وتحييده بإطلاق النار".



وقال الإسعاف الإسرائيلي "تعاملنا مع 6 جرحى في حادث الطعن بالخضيرة اثنان منهم في حالة حرجة و3 في حالة خطيرة" وتم نقلهم إلى مستشفى هيلل يافي في المدينة.



وكانت مراسلة RT أفادت بإصابة عدد من الاشخاص بأكثر من عملية طعن في منطقة الخضيرة في تل أبيب.



وتضاربت المعلومات في بداية الأمر حول طبيعة الحدث في الخضيرة، فقد استبعدت الشرطة الإسرائيلية في تقرير أولي أن تكون عملية الطعن، "قومية"، مرجحة أنها عمل جنائي.



لكنها لاحقا أكدت أن عملية الطعن في الخضيرة خلفيتها قومية وليست جنائية.