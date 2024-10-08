ترامب: المهاجرون غير الشرعيين يجلبون جينات سيئة لأمريكا

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أشار المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إلى أن المهاجرين غير الشرعيين الذين يرتكبون جرائم القتل لديهم "جينات سيئة"، واتهمهم بـ"تسميم" الدم الأمريكي.



وفي مقابلة إذاعية في برنامج "The Hugh Hewitt Show"، قام ترامب مرة أخرى بتحريف الإحصاءات المتعلقة بالهجرة والجريمة لمهاجمة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس حيث ادعى أنها "تسمح للناس بالمرور عبر حدود مفتوحة، وأن 13000 منهم قتلة".

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وفي مقابلة إذاعية في برنامج "The Hugh Hewitt Show"، قام ترامب مرة أخرى بتحريف الإحصاءات المتعلقة بالهجرة والجريمة لمهاجمة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس حيث ادعى أنها "تسمح للناس بالمرور عبر حدود مفتوحة، وأن 13000 منهم قتلة".

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وقال: "ماذا عن السماح للناس بالقدوم إلى حدود مفتوحة؟ 13 ألفا منهم كانوا قتلة، وكثير منهم قتلوا أكثر من شخص واحد؟ إنهم يعيشون الآن بسعادة في الولايات المتحدة".



وأضاف: "أتعلم، باعتقادي أن القتل في جيناتهم. في بلدنا حاليا جينات سيئة كثيرة. هناك 425 ألف شخص مجرمون، أتوا إلى بلادنا، ما كان ينبغي أن يدخلوا".



وفسر ترامب في تصريحاته على نحو خاطئ بيانات أصدرتها الوكالة الأمريكية لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في سبتمبر، إذ إن الأرقام المشار إليها هي حصيلة تراكمت على مدى عقود، بما في ذلك إبان ولاية ترامب الرئاسية (2017-2021).



وجعل ترامب من الحد من الهجرة غير الشرعية جزءا أساسيا من رسالته الانتخابية لعام 2024 ويستخدم بانتظام لغة تحريضية ومهينة عند وصف المهاجرين غير الشرعيين.



وقال ترامب في مقابلة سابقة إن المهاجرين غير الشرعيين "يسممون دماء بلادنا"، كما نشر ترامب نظريات مؤامرة حول أكل المهاجرين الهايتيين للحيوانات الأليفة في سبرينغفيلد بولاية أوهايو.



المصدر: CNN