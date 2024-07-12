تعيين المؤرخ السينمائي تيبو بروتان مديرا عاما لمنظمة مراسلون بلا حدود

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قالت منظمة مراسلون بلا حدود، إنه تم تعيين تيبو بروتان مديرا عاما خلفا لكريستوف دولوار الذي توفي في حزيران/ يونيو الماضي. وأكد رئيس المنظمة بيار هاسكي، أن بروتان هو الخيار الأمثل لقيادة المنظمة في ظل التحديات الدولية المتعلقة بحق الوصول إلى المعلومات. وانضم بروتان إلى مراسلون بلا حدود عام 2014، وتولى مؤخرا منصب المدير العام بالنيابة.



أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود تعيين المؤرخ السينمائي تيبو بروتان مديرا عاما لها، خلفا للصحافي كريستوف دولوار الذي توفي في شهر حزيران/يونيو الماضي.





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وقال رئيس مراسلون بلا حدود، الصحافي بيار هاسكي، في بيان نشر الأربعاء على موقع المنظمة الإلكتروني: "نحن مقتنعون بأن تيبو بروتان هو الشخص الأنسب لقيادة مراسلون بلا حدود في هذه المرحلة الجديدة من تطورها، في ظل مناخ دولي صعب لناحية الحق في الحصول على المعلومات".



وانضم بروتان، البالغ من العمر 37 عاما، إلى مراسلون بلا حدود في العام 2014، وشغل منذ مارس منصب المدير العام بالنيابة، إلى جانب مديرة الموارد والتطوير إيلودي تروشون.



وقال بروتان: "مع الفريق بأكمله، أنا مصمم على متابعة الاستراتيجية التي رسمها كريستوف من أجل صحافة حرة ومستقلة وتعددية في مختلف أنحاء العالم".



وتأسست مراسلون بلا حدود عام 1985 في فرنسا على يد أربعة صحافيين، وباتت على مر عقود رأس حربة في حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات في العالم.



وللمنظمة وجود في كل القارات، من خلال مكاتب منتشرة في نحو عشر مدن ومراسلين يعملون في حوالي 130 دولة.



وتتولى المنظمة رصد العقبات التي تعترض حرية المعلومات وتندد بها، وتقدم مساعدة للصحافيين المسجونين أو المهددين، مثل المساعدة القانونية، وإعارة سترات واقية من الرصاص، والضغط على الدول والمؤسسات.



ومنذ العام 2002، تنشر مراسلون بلا حدود تقريرا سنويا عن الانتهاكات المرتكبة بحق الصحافيين في 180 دولة. هذا "التصنيف العالمي لحرية الصحافة" يعد مرجعا لعدد كبير من وسائل الإعلام والمؤسسات الدولية.



فرانس24/ أ ف ب