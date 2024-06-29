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المغرب: وفاة الأميرة للا لطيفة والدة الملك محمد السادس

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Publié le Samedi 29 Juin 2024 - 17:30 قراءة: 0 د, 44 ث
      
انتقلت إلى رحمة الله، اليوم السبت، الأميرة للا لطيفة، حرم الملك الراحل الحسن الثاني، ووالدة الملك محمد السادس.

وفي ما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي:

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“بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه. يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 ه، الموافق لـ 29 يونيو 2024 م، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات. وإننا إذ ننعى هذا المصاب الجلل نرجو الله العلي القدير أن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.


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