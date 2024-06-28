Babnet

تركيا والمغرب يوقعان اتفاقيتين في مجالي الطاقة والتعدين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667e58b3927553.07882973_eolmnjqkhipgf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 28 Juin 2024 - 07:30 قراءة: 0 د, 39 ث
      
وقع المغرب وتركيا اتفاقيتين في مجالي الطاقة والتعدين تهدفان إلى "تحسين العلاقات الثنائية في مجالات الطاقات المختلفة وتنفيذ مشاريع مشتركة" وفق ما أفادت وكالة "الأناضول".

وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعة التركي ألب أرسلان بيرقدار، عن توقيع الاتفاقيتين بين البلدين.

...

وأوضحت الوزارة التركية، في بيان، أن بيرقدار، عقد لقاءات فردية ومشتركة مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، في إطار زيارته الرسمية للمملكة.

وذكر الوزير بيرقدار في البيان أن "البلدين اتخذا خطوة من شأنها تعزيز التعاون الثنائي".

وأشار إلى أن "المغرب يتمتع بإمكانات جدية في مجال الطاقات المتجددة".

وأكد بيرقدار أن بلاده "تتمتع بقدرة كبيرة على شراء الغاز الطبيعي المسال بالاستثمارات التي تستثمرها في السنوات الأخيرة".

وأوضح أن "تركيا والمغرب يتمتعان بعلاقات تجارية قوية للغاية، وأن الجانبين سيعملان على تعزيزها إلى أبعد من ذلك عبر المشاريع المشتركة الممكنة في المستقبل".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289995


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  Next match sat 29 june

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 08:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*